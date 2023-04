L indossa il magistrato - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: L indossa il magistrato. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : TOGA

Alessandro III di Macedonia (in greco antico: ad G' aed, Aléxandros trtos ho Makedn), universalmente conosciuto come Alessandro Magno (a ad, Mégas Aléxandros o in persiano , ... La toga, il cui nome è connesso con il verbo latino tego che significa "ricoprire", è una sopravveste di lana o di altro tessuto il cui uso è stato ed è tradizionalmente legato all'appartenenza a una determinata professione o categoria sociale.

