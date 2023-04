Lo indica la Stella Polare - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lo indica la Stella Polare. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : NORD

Significato/Curiosita : Lo indica la Stella Polare Una stella polare è una stella visibile ad occhio nudo che si trova approssimativamente allineata con l'asse di rotazione di un pianeta, indicandone uno dei poli celesti. La stella polare per antonomasia è quella che nell'attuale epoca precessionale indica il polo nord celeste della Terra, ovvero a Ursae Minoris, nota ... Il nord, o anche norte o settentrione, è uno dei quattro punti o direzioni cardinali. È opposto al sud e perpendicolare a est e ovest. Nello specifico della cultura occidentale, il nord è il punto cardinale principale usato (esplicitamente o implicitamente) per definire le altre direzioni. Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 13 aprile 2023

