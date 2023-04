Impegna il sub in risalita - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Impegna il sub in risalita. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 14 lettere : DECOMPRESSIONE

Significato/Curiosita : Impegna il sub in risalita Frank James Lampard Jr., noto semplicemente come Frank Lampard (pron. Questa è una trascrizione IPA della pronuncia. Vedere l'alfabeto fonetico internazionale.">fræk eimz 'læmpd; Londra, 20 giugno 1978), è un allenatore di calcio ed ex calciatore inglese, di ruolo centrocampista, tecnico del Chelsea. Una tappa di decompressione (detta anche pausa, fermata di decompressione o tappa di desaturazione) è il periodo di tempo che un subacqueo deve spendere ad una profondità costante alla fine di un'immersione subacquea per eliminare in sicurezza i gas inerti dal corpo col fine di evitare problemi quali, ad esempio, malattia da decompressione. La pratica delle tappe di decompressione è chiamata decompressione a stadi o decompressione a tappe. Le leggi della Fisica che regolamentano questa particolare attività sono la legge di Henry, relativa alla solubilità dei gas nei liquidi sotto pressione, e la legge di Dalton, che enuncia il meccanismo delle pressioni parziali dei gas; in base a queste leggi è possibile comprendere il meccanismo dell'assorbimento di gas, e relativa desaturazione, nell'organismo del subacqueo in immersione ed in riemersione. Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 13 aprile 2023

Altre risposte alla domanda : Impegna il sub in risalita : impegna; risalita; impegna tiva escursione alpinistica; impegna più del dire; impegna gli attori; Vi sta chi non vuole impegna rsi; Dando la propria, ci si impegna verbalmente; Un impianto di risalita ; Hanno impianti di risalita ; risalita dei liquidi in medicina; Impegna il sub nella risalita ; Permette l accesso agli impianti di risalita ; Cerca altre Definizioni