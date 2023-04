Ne hanno a palate i miliardari - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Ne hanno a palate i miliardari. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : SOLDI

Significato/Curiosita : Ne hanno a palate i miliardari Mia Martini, pseudonimo di Domenica Rita Adriana Bertè, detta Mimì (Bagnara Calabra, 20 settembre 1947 – Cardano al Campo, 12 maggio 1995), è stata una cantautrice e musicista italiana. Il denaro o moneta o anche soldi secondo le scienze economiche è uno strumento che può assumere le funzioni di: Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 13 aprile 2023

