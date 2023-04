Grosso rapace notturno - Cruciverba

La falconeria è una pratica venatoria basata sull'uso di falchi o altri uccelli rapaci per catturare prede, solitamente altri uccelli. Come altre tipologie di caccia, anche questa è oggi praticata come hobby più che per il procacciamento del cibo necessario al sostentamento del praticante. Solo negli ultimi decenni tale attività sta conoscendo un ottimo sviluppo, soprattutto in Europa ed in Nord America. Questo ha portato anche alla genesi della guferia, una nuova forma di tale ...

Gufo Notturno (Nite Owl) è il nome di due personaggi della serie fumettistica Watchmen creata da Alan Moore e Dave Gibbons e pubblicata dalla DC Comics. Entrambi sono versioni modificate di alcune incarnazioni di Blue Beetle create per la Fox Feature Syndicate ed in seguito vendute alla Charlton Comics, con il secondo Gufo Notturno che ha alcune analogie anche con Batman.