Grave sanzione religiosa - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Grave sanzione religiosa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : ANATEMA

Significato/Curiosita : Grave sanzione religiosa L'ubriachezza, o ebbrezza alcolica, è uno stato di intossicazione acuta da etanolo (alcol) al punto da alterare notevolmente le facoltà mentali e fisiche, detta anche intossicazione da alcol o avvelenamento da alcol nei casi gravi, superiore alla semplice ebbrezza. L'espressione anatema ha assunto nei secoli e nelle varie culture significati differenti: da offerta rivolta a una divinità, a una situazione di esclusione e a una sorta di maledizione. Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 13 aprile 2023

