Gli Asiatici di Bangkok - Cruciverba

Bangkok (in thailandese: ), in thai ufficialmente denominata Krung Thep Maha Nakhon o Krung Thep (in thailandese: , ; ), è la capitale e la città più estesa e popolosa della Thailandia, situata lungo il fiume Chao Phraya, nei pressi del golfo della Thailandia. Secondo il censimento del 2020 gli ...

I thai (in thailandese: , ; o tai, tailandesi, thailandesi, tai siam) sono il principale gruppo etnico della Thailandia e fanno parte del più grande gruppo etnolinguistico del Sud-est asiatico, oltre ad essere compresi nei 54 gruppi etnici ufficialmente riconosciuti dal Vietnam. Il loro idioma è il thailandese (o thai), che è classificato nella famiglia linguistica tai kadai; la maggior parte dei thai professa il Buddhismo theravada. Fino alla metà del XX secolo furono conosciuti come siamesi (in thailandese: ) in Occidente, dove il Paese era chiamato Siam.