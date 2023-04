Gli Anni di quarant anni fa - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Gli Anni di quarant anni fa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : OTTANTA

Significato/Curiosita : Gli Anni di quarant anni fa Gli anni più belli è un film del 2020 diretto da Gabriele Muccino. Gli anni 1980, comunemente chiamati anni ottanta, sono il decennio che comprende gli anni dal 1980 al 1989 inclusi. Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 13 aprile 2023

Altre risposte alla domanda : Gli Anni di quarant anni fa : anni; quarant; anni; Si tessono ai danni di qualcuno; Il Flynn divo degli anni 40 e 50; Cognac di almeno 10 anni ; Timothy, attore britanni co; John, compianto compositore britanni co; Due ottavi di quarant a; Un quarto di quarant a; Centoquarant anove romani; L Ali dei quarant a ladroni; Tenuto in quarant ena; Si tessono ai danni di qualcuno; Il Flynn divo degli anni 40 e 50; Cognac di almeno 10 anni ; Timothy, attore britanni co; John, compianto compositore britanni co; Cerca altre Definizioni