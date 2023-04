Il giorno del bisestile - Cruciverba

Un anno bisestile è un anno solare in cui avviene la periodica intercalazione di un giorno aggiuntivo nell'anno stesso, un accorgimento utilizzato in quasi tutti i calendari solari (quali quelli giuliano e gregoriano) per evitare lo slittamento delle stagioni. Per correggere questo slittamento, agli anni "normali" di 365 giorni (ogni quattro anni) si intercalano gli anni "bisestili" di 366: il giorno in più viene inserito nel mese di febbraio, il più corto dell'anno, che negli anni ...

Ventinove (cf. latino undetriginta, greco a a es) è il numero naturale dopo il 28 e prima del 30. Il “29” è anche considerato il “numero dell’unicorno” o “numero del leocorno”