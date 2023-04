Il gioielliere dei Must - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il gioielliere dei Must. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : CARTIER

Significato/Curiosita : Il gioielliere dei Must Il gruppo Richemont è una holding finanziaria svizzera, quotata alla Borsa di Zurigo e con sede a Ginevra, che riunisce marchi del lusso di consolidata tradizione, i quali nel corso degli anni sono stati acquisiti in tutto o in parte dal gruppo, ed ora vengono gestiti in modo sistemico, con metodologie di management avanzate, secondo strategie di posizionamento e di crescita supportate dal gruppo stesso. Cartier International SNC, o semplicemente Cartier, è un noto produttore di gioielli e orologi ed è una ramificazione della Compagnie Financière Richemont SA.

La Maison è nota per i numerosi pezzi in catalogo, tra i quali anche il famoso "Bestiary", una spilla a forma di pantera creata nel 1940 per Wallis Simpson e, inoltre, per il suo primo orologio da polso, creato nel 1904 per l'aviatore Santos-Dumont, ovvero il "Santos". Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 13 aprile 2023

