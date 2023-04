Un gioco d azzardo - Cruciverba

Il gioco d'azzardo patologico (definito anche disturbo da gioco d'azzardo (DGA), azzardopatia, o genericamente e impropriamente ludopatia) è un disturbo psicologico rientrante nella categoria diagnostica dei disturbi del controllo degli impulsi.

L'écarté (dal francese écarter, "scartare") è un gioco di carte di origine francese per due giocatori. Entrambi possono, con il consenso dell'avversario, scartare le carte che preferiscono (solitamente quelle che non convengono) e riceverne in egual numero. Si distribuiscono cinque carte per ogni giocatore, mentre l'undicesima carta, che viene lasciata scoperta, determina quale sarà il seme di briscola. Ad ogni giocata si è obbligati a rispondere con una carta superiore dello stesso seme o, nel caso in cui non si disponga di tale carta, con la briscola. Si gioca con un mazzo di 52 carte a semi francesi dal quale vanno rimosse le carte di valore inferiore al 6, in modo da ottenere un mazzo da 32 carte (similmente a quanto accade nel gioco del piquet) i cui valori in ordine crescente sono 7, 8, 9, 10, Asso, Jack, Regina e Re.