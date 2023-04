Giocando a carte con lui è impossibile vincere - Cruciverba

Il tressette, o tresette, o tre sette, è un gioco di carte italiano, probabilmente di origine spagnola, che conta moltissime varianti a seconda della località in cui viene giocato.

Il baro, nel gioco, è colui che opera scorrettezze al fine di assicurarsi un miglior risultato, intenzionalmente al di fuori o addirittura contro le regole; l'attività del baro, nella maggior parte dei casi, non è resa palese agli altri. Il baro è persona in genere invisa ai normali giocatori, in quanto impedisce il regolare svolgimento del gioco.