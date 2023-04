Vi si gioca per lo scudetto - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Vi si gioca per lo scudetto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : SERIE A

Significato/Curiosita : Vi si gioca per lo scudetto Emerson Ramos Borges, noto semplicemente come Emerson (Joinville, 16 agosto 1980), è un calciatore brasiliano, difensore o centrocampista dell'Olbia, di cui è capitano. Il campionato di Serie A, colloquialmente abbreviato in Serie A e ufficialmente denominato Serie A TIM dall'edizione 1998-1999 per ragioni di sponsorizzazione, è la massima divisione professionistica del campionato italiano di calcio maschile, gestito dalla Lega Nazionale Professionisti Serie A. Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 13 aprile 2023

Altre risposte alla domanda : Vi si gioca per lo scudetto : gioca; scudetto; gioca ndo a carte con lui è impossibile vincere; Si gioca il 1° aprile; Fa vincere il gioca tore; Si gioca con le mazze su un campo ridotto; gioca in casa a Ferrara; Squadra di calcio che vinse lo scudetto nel 1970; Assegna uno scudetto ; Vinse lo scudetto nel 56; Tecnico leccese che ha vinto uno scudetto con l Inter; Gigi, che ha vinto lo scudetto col Cagliari; Cerca altre Definizioni