Il frutto per la salsa guacamole - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il frutto per la salsa guacamole. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : AVOCADO

Significato/Curiosita : Il frutto per la salsa guacamole La pico de gallo (dallo spagnolo becco del gallo), o salsa tricolore, è un contorno tradizionale della cucina messicana. L'avocado (Persea americana Mill. ) è una specie arborea da frutto che appartiene alla famiglia delle Lauracee. Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 13 aprile 2023

