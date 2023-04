Frutto con bacche rosse a grappoletti - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Frutto con bacche rosse a grappoletti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : RIBES

Significato/Curiosita : Frutto con bacche rosse a grappoletti Ribes ( L., 1753) è l'unico genere appartenente alla famiglia delle Grossulariaceae, diffuso nell'intero emisfero boreale ed in Sudamerica. Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 13 aprile 2023

Altre risposte alla domanda : Frutto con bacche rosse a grappoletti : frutto; bacche; rosse; grappoletti; Il frutto per la salsa guacamole; Un frutto come il pompelmo; Squisito frutto esotico; frutto primaverile giallo chiaro; Il frutto simbolo di Bacco; Usa la bacche tta a fin di bene; Avevano la bacche tta magica; Usava la bacche tta a fin di bene; Dirige a bacche tta; bacche tta che i pittori usano come sostegno; Pubblica le Guide rosse ; Li erigevano i Pellirosse ; La tradizionale tenda conica dei Pellirosse ; Fanno girare grosse cifre di danaro; Il tubo di stoffa a strisce bianche e rosse che, negli aeroporti, facilita la manovra di atterraggio; Un frutto con bacche rosse a grappoletti ; Cerca altre Definizioni