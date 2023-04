Un frutto come il pompelmo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un frutto come il pompelmo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : AGRUME

Significato/Curiosita : Un frutto come il pompelmo Il pompelmo (Citrus × paradisi Macfad., 1830 ) è un albero da frutto appartenente alla famiglia delle Rutaceae. Con il termine agrumi si intendono le piante coltivate appartenenti al genere Citrus della sottofamiglia Aurantioideae (famiglia delle Rutaceae) e i loro frutti. Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 13 aprile 2023

