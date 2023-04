Formato per file di testo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Formato per file di testo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 3 lettere : DOC

Significato/Curiosita : Formato per file di testo Un formato di file, in informatica, indica la convenzione che viene usata per leggere, scrivere e interpretare i contenuti di un file. Sigle DOC – Denominazione di origine controllata

– Denominazione di origine controllata DOC – Disturbo ossessivo-compulsivo

– Disturbo ossessivo-compulsivo DOC – composto chimico Cinema Doc – film del 1971 diretto da Frank Perry Informatica .doc – formato ed estensione di file Musica The D.O.C. – rapper statunitense

– rapper statunitense D.O.C. – album di Brigantony del 1991

– album di Brigantony del 1991 D.O.C. – album di Zucchero Fornaciari del 2019 Personaggi Doc – Emmett Brown, lo scienziato inventore di una macchina del tempo nella trilogia cinematografica Ritorno al futuro

– Emmett Brown, lo scienziato inventore di una macchina del tempo nella trilogia cinematografica Doc – personaggio dei fumetti di Rat-Man

– personaggio dei fumetti di Rat-Man Doc – personaggio di G.I. Joe

– personaggio di G.I. Joe Doc Hudson – personaggio del film Cars - Motori ruggenti della Pixar

– personaggio del film della Pixar Doc – personaggio della serie televisiva Buffy l'ammazzavampiri

– personaggio della serie televisiva Doc – nome condiviso da due personaggi DC Comics, entrambi membri degli Omega Men

– nome condiviso da due personaggi DC Comics, entrambi membri degli Omega Men Doc – personaggio di Transformers Televisione Doc – serie televisiva statunitense trasmessa dal 1975 al 1976

– serie televisiva statunitense trasmessa dal 1975 al 1976 Doc – serie televisiva statunitense prodotta dal 2001 al 2004

– serie televisiva statunitense prodotta dal 2001 al 2004 D.O.C. : Musica e altro a denominazione d'origine controllata – programma televisivo musicale italiano trasmesso negli anni ottanta

– programma televisivo musicale italiano trasmesso negli anni ottanta Doc - Nelle tue mani – serie televisiva italiana prodotta nel 2020 Altri progetti Wikizionario contiene il lemma di dizionario «DOC» Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 13 aprile 2023

Altre risposte alla domanda : Formato per file di testo : formato; file; testo; Deformato da pieghe; Nome formato dalle lettere iniziali di più parole; L antipasto formato da minutissime uova; In matematica lo è un insieme formato da 3, 4 e 5; Libro o rivista di piccolo formato ; Quella digitale crea file mp3; Quelle Usb possono contenere file ; Lunghe file di persone in attesa; Romanzi e serial tra pulp e fantasy: The __ file s; La Polizia di X-file s; Quello di pagina contiene delle note al testo ; Il testo di Schiller che chiude la Nona di Beethoven; testo riadattato; La modifica di un testo ; L inizio della prima riga di testo ; Cerca altre Definizioni