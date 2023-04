La forma di scrittura che usa il tu - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La forma di scrittura che usa il tu. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 14 lettere : SECONDA PERSONA

Significato/Curiosita : La forma di scrittura che usa il tu La corsiva romana (o latina) è una forma di scrittura a mano usata nell'antica Roma e talvolta nel Medioevo. Viene suddivisa in corsiva antica (o capitale corsiva) e corsiva nuova (o minuscola corsiva). Seconda persona – categoria grammaticale

– categoria grammaticale Seconda persona – tecnica narrativa Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 13 aprile 2023

