La fine della parata - Cruciverba

Chimica

Ta – simbolo chimico del tantalio

Codici

TA – codice vettore IATA di TACA

ta – codice ISO 639-2 alpha-2 della lingua tamil

TA – codice ISO 3166-2:CL della regione di Tarapacá (Cile)

TA – codice ISO 3166-2:CV della Contea di Tarrafal (Capo Verde)

TA – codice ISO 3166-2:DJ della regione di Tagiura (Gibuti)

TA – codice ISO 3166-2:IE della contea di Tipperary (Repubblica d'Irlanda)

TA – codice ISO 3166-2:IL del distretto di Tel Aviv (Israele)

TA – codice ISO 3166-2:IT della provincia di Taranto (Italia)

TA – codice ISO 3166-2:LT della contea di Taurage (Lituania)

TA – codice ISO 3166-2:LV del distretto di Talsi (Lettonia)

TA – codice ISO 3166-2:MD del distretto di Taraclia (Moldavia)

TA – codice ISO 3166-2:NG di Taraba (Nigeria)

TA – codice ISO 3166-2:RU del Tatarstan (Russia)

TA – codice ISO 3166-2:SH di Tristan da Cunha (Sant'Elena)

TA – codice ISO 3166-2:SK della regione di Trnava (Slovacchia)

TA – codice ISO 3166-2:UY del dipartimento di Tacuarembó (Uruguay)

TA – codice ISO 3166-2:YE del governatorato di Ta'izz (Yemen)

Alfabeto

Ta – lettera dell'alfabeto arabo

Ta – lettera dell'alfabeto arabo

Ta – kana giapponese

Altro

Ta – municipalità del Distretto Mortlocks, di Chuuk, uno degli Stati Federati di Micronesia

TA – simbolo del teraampere

TA – sigla di etichettatura tessile della fibra triacetato di cellulosa

TA – in elettrotecnica, sigla di trasformatore amperometrico

TA – targa automobilistica di Tamsweg (Austria)

TA – vecchia targa automobilistica di Tábor (Repubblica Ceca)

TA – targa automobilistica di Trnava (Slovacchia)

TA – in fotografia la sigla significa "Tutta Apertura" e indica la massima apertura del diaframma

