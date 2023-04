In fin di lettera - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: In fin di lettera. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 2 lettere : RA

Significato/Curiosita : In fin di lettera Una lettera (dal latino littera-ae) o missiva è un messaggio scritto trasmesso da una persona a un'altra attraverso un sistema postale o a mano. Il termine di solito esclude materiale scritto destinato ad essere letto da un gran numero di persone, sebbene possa anche includere materiale in forma di "lettera aperta". La forma tipica di una lettera per molti secoli, e il concetto archetipico ancora oggi, è un foglio (o più fogli) di carta che viene inviato a un ... Ra, noto anche nella forma Rê oppure Rha (IPA: Questa è una trascrizione IPA della pronuncia. Vedere l'alfabeto fonetico internazionale.">[r:]), è una divinità egizia appartenente alla religione dell'antico Egitto, dio sole di Eliopoli. Emerse dalle acque primordiali del Nun, portato tra le corna della vacca celeste, la dea Mehetueret. A partire dalla V dinastia (2510 a.C. - 2350 a.C.) divenne una delle principali divinità dell'Egitto, identificato principalmente con il sole di mezzogiorno. Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 13 aprile 2023

Altre risposte alla domanda : In fin di lettera : lettera; La lettera greca corrispondente alla e lunga; Pubblicare di nuovo un opera lettera ria; Diciottesima lettera dell alfabeto greco; Motivo ricorrente nelle opere lettera rie; Una lettera ... senza suono; Cerca altre Definizioni