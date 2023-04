Figlio di Asio che partecipò con lui alla guerra di Troia - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Figlio di Asio che partecipò con lui alla guerra di Troia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : ADAMANTE

Significato/Curiosita : Figlio di Asio che partecipo con lui alla guerra di Troia Nella mitologia greca, la guerra di Troia fu una sanguinosa guerra combattuta tra gli Achei e la potente città di Troia, presumibilmente attorno al 1250 a.C. o tra il 1194 a.C. e il 1184 a.C. circa, nell'Asia minore. Nella mitologia greca, Adamante era il nome di uno dei figli di Asio (il fratello di Ecuba ed omonimo del figlio di Irtaco e di Arisbe), figlio di Merope) Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 13 aprile 2023

