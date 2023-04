La fiaba con il lupo che soffia - Cruciverba

I tre porcellini è una favola tradizionale europea di origine incerta, Queste informazioni non sono comprovate da fonti attendibili.">probabilmente inglese. Pubblicata per la prima volta da James Orchard Halliwell-Phillipps intorno al 1843 nella raccolta di fiabe Nursery Rhymes and Nursery Tales, riprende certamente un racconto della tradizione orale di molto antecedente. Nella sua forma forse più nota la storia apparve nelle English Folk&Fairy ...

