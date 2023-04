Se è di ferro non cuce - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Se è di ferro non cuce. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : FIL

Significato/Curiosita : Se e di ferro non cuce Questo glossario delle frasi fatte contiene i modi di dire più frequenti nella lingua italiana. Sigle Fédération internationale du lait – Federazione internazionale del latte

– Federazione internazionale del latte Federazione Internazionale Slittino ( Fédération internationale de luge de course )

( ) Federazione Italiana del Lavoro – precedente denominazione dell'Unione Italiana del Lavoro, confederazione sindacale italiana

Felicità interna lorda Codici FIL – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Fillmore, Utah, (Stati Uniti)

fil – codice ISO 639-2 alpha-3 della lingua filippina Altro Fil – abbreviazione per indicare la Lettera ai Filippesi

Fil – diminutivo di Filottete, personaggio di Hercules Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 13 aprile 2023

