Le fermate delle navi lungo la rotta - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Le fermate delle navi lungo la rotta. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : SCALI

Significato/Curiosita : Le fermate delle navi lungo la rotta Per rotta delle Spezie, anche via delle Spezie, s'intende la rete commerciale intercontinentale che, sin dall'Antichità, ha portato spezie ed aromi dai loro paesi d'origini, prevalentemente ubicati in Estremo Oriente, al Bacino del Mediterraneo ed all'Europa. Le spezie sono sostanze profumate prevalentemente vegetali dai molteplici usi, spesso rare e preziose, il cui commercio, nella storia, ha ampiamente influenzato le civiltà che lo esercitavano. Sebbene ci siano piante di ... Francesco Scali (Roma, 9 maggio 1958) è un attore e comico italiano. Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 13 aprile 2023

Altre risposte alla domanda : Le fermate delle navi lungo la rotta : fermate; delle; navi; lungo; rotta; Veicolo elettrico che fa fermate in città; Le fermate lungo la rotta; Ha fermate in città; fermate , pause; Fa numerose fermate ; Fornitori delle tipografie; Il ragazzino terribile delle barzellette; Amanti delle ascensioni; Prodezze delle ballerine; Quello di pagina contiene delle note al testo; Antoniotto, navi gatore; I più famosi navi gatori dell antichità: abitavano l attuale Libano; Luoghi ove si riparano navi ; Incantavano i navi ganti; Gli speroni di cui erano armate le antiche navi ; Un lungo giaccone; Correva lungo le mura; Classico albergo USA lungo la strada; Il mese con il giorno più lungo dell anno; Fiume svizzero lungo poco meno di 300 km; Spelonca, grotta ; La città con la grotta artificiale nota come Orecchio di Dionisio; L isola con la Grotta Azzurra; In mezzo alla grotta ; Le fermate lungo la rotta ; Cerca altre Definizioni