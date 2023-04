Fenomeno ottico affine al miraggio - Cruciverba

Secondo la linguistica comparativa, la lingua protoindoeuropea (o, ambiguamente, lingua indoeuropea) è la protolingua da cui discendono tutte le lingue indoeuropee.

La Fata Morgana (in inglese Morgan le Fay, in francese Fée Morgane, in gallese: Morgên y Dylwythen Deg, in cornico: Morgen an Spyryscon) è una figura mitologica legata alle leggende arturiane.