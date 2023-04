Il famoso videogioco di logica con le figure geometriche in cascata - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il famoso videogioco di logica con le figure geometriche in cascata. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : TETRIS

Significato/Curiosita : Il famoso videogioco di logica con le figure geometriche in cascata Tetris (in russo: , sincrasi di , "tetramino", e , "tennis") è un videogioco di logica e ragionamento inventato da Aleksej Leonidovic Pažitnov nel 1984, mentre lavorava al centro di calcolo dell'Accademia delle scienze dell'URSS di Mosca. Pažitnov ha affermato che i tetramini sono stati la sua fonte d'ispirazione. Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 13 aprile 2023

