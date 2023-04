La famiglia dei cartoni con Homer e Marge - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La famiglia dei cartoni con Homer e Marge. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : SIMPSON

Significato/Curiosita : La famiglia dei cartoni con Homer e Marge Homer Jay Simpson è il protagonista della serie televisiva a cartoni animati statunitense I Simpson, nonché padre dell'omonima famiglia, creato e disegnato dall'autore di fumetti Matt Groening. È doppiato nella versione originale da Dan Castellaneta e in italiano da Tonino Accolla dalla prima alla ventitreesima stagione. Dopo la morte di Accolla avvenuta nel 2013 il personaggio è doppiato dalla ventiquattresima stagione da Massimo Lopez. I Simpson (The Simpsons) è una sitcom animata statunitense, creata dal fumettista Matt Groening nel 1987 per la Fox Broadcasting Company. Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 13 aprile 2023

Altre risposte alla domanda : La famiglia dei cartoni con Homer e Marge : famiglia; cartoni; homer; marge; famiglia francese di incisori; Eisenhower in famiglia ; Gregory... in famiglia ; Nicola in famiglia ; Accresce la famiglia ; Lo è la Maia dei cartoni ; L arma che Fred Flintstone invoca nei cartoni ; I mostriciattoli come Pikachu dei cartoni animati; _ Ten, nei cartoni animati; Il simpatico partner di Jerry nei cartoni animati; Gruppo vocale di cui fu membro homer Simpson; Il Tonino primo doppiatore di homer Simpson; Ned, il vicino di casa di homer Simpson; Sitcom animata umoristica con homer e Marge: I __; Sitcom animata umoristica con Homer e marge : I __; Cerca altre Definizioni