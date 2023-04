Estremamente detestabile - Cruciverba

Shub-Niggurath è una divinità appartenente ai Miti di Cthulhu, nati dalla fantasia dello scrittore H. P. Lovecraft. Questa creatura viene a volte definita come “Il capro nero dei boschi dai mille cuccioli” (nonostante questo appellativo mascolino, Shub-Niggurath è, nel romanzo breve Il tumulo, chiaramente indicata come una dea).

Per debito odioso (conosciuto anche come debito detestabile) si intende quella teoria di diritto internazionale riguardante la successione tra Stati nel debito pubblico. Con esso ci si riferisce al debito nazionale contratto per perseguire interessi diversi da quelli nazionali nella piena consapevolezza dei creditori e nell'incoscienza dei cittadini.