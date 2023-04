Errori madornali - Cruciverba

Con il termine baby boomer (dall'inglese "appartenente al boom demografico dei bebè") viene comunemente indicata una persona, di sesso sia maschile che femminile, nata in Nord America o in Europa tra il 1946 e il 1964, ovvero durante il periodo dell'esplosione demografica (boom) avvenuta in quegli anni, noto con il termine inglese "baby boom", che proseguì parallelo al boom economico registrato in questi paesi nel secondo dopoguerra.

Papero (in alcuni usi regionali, per esempio a Roma, papera) significa oca domestica giovane, non ancora in fase riproduttiva. Il termine è talvolta usato, poi, per indicare diverse specie di uccelli appartenenti alla famiglia degli Anatidi, e può anche essere inteso come sinonimo di anatra. Il sostantivo papero deriva dall'onomatopea p... r usata per mimare il verso di questi uccelli.