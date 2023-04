Edoardo per gli amici - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Edoardo per gli amici. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : EDO

Significato/Curiosita : Edoardo per gli amici Edoardo Falcone (Roma, 6 agosto 1968) è un regista e sceneggiatore italiano, vincitore di un Nastro d'argento e un David di Donatello. Il periodo Edo ( Edo jidai), noto anche come periodo Tokugawa ( Tokugawa jidai, 1603-1868) indica quella fase della storia del Giappone in cui la famiglia Tokugawa detenne attraverso il bakufu il massimo potere politico e militare nel paese. Tale fase storica prende il nome dalla capitale Edo, sede dello shogun, ribattezzata Tokyo nel 1869. Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 13 aprile 2023

