L economia... relativa alla casa - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: L economia... relativa alla casa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : DOMESTICA

Significato/Curiosita : L economia... relativa alla casa L'economia d'Italia, che già da fine Ottocento aveva iniziato a conoscere un certo grado di sviluppo soprattutto nell'area del Triangolo industriale, a partire dal secondo dopoguerra ha conosciuto profondi cambiamenti strutturali, che nei decenni successivi l'hanno resa una delle maggiori potenze economiche mondiali grazie a un processo di crescita economica durato continuamente fino agli inizi degli ... Il pruno europeo, da alcuni chiamato prugno o susino (Prunus domestica L., 1753 ) è una pianta della famiglia delle Rosacee che produce i frutti noti col nome di prugna o susina. Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 13 aprile 2023

