Due lettere di Demostene - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Due lettere di Demostene. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 2 lettere : DE

Significato/Curiosita : Due lettere di Demostene Demostene (in greco antico: µs, Demostènes; 384-322 a.C.) è stato uno statista ed oratore ateniese, le cui opere, in particolare le orazioni, costituiscono l'ultima significativa espressione della vivacità culturale di Atene oltre a fornire uno spaccato approfondito della politica e della cultura greca a cavallo tra l'età classica ed ellenistica. Sigle Defensive end – ruolo del football americano

– ruolo del football americano Democrazia Europea – partito politico italiano

– partito politico italiano Departamento de Educación – Dipartimento dell'educazione di Porto Rico

– Dipartimento dell'educazione di Porto Rico Desktop environment

Destrosio equivalenza Codici DE – codice vettore IATA di Condor Airlines

de – codice ISO 639 alpha-2 della lingua tedesca (dal tedesco Deutsch )

) DE – codice ISO 3166-1 alpha-2 della Germania (dal tedesco Deutschland )

) DE – codice ISO 3166-2:US dello stato del Delaware (USA)

DE – simbolo di classificazione di scafo (hull classification symbol) impiegato dalla US Navy per identificare un tipo di cacciatorpediniere di scorta Informatica .de – dominio di primo livello della Germania Altro De – lettera dell'alfabeto cirillico

– lettera dell'alfabeto cirillico De – concetto di virtù nel Taoismo e per estensione in tutte le religioni taoiche

– concetto di virtù nel Taoismo e per estensione in tutte le religioni taoiche de – particella nobiliare usata nei cognomi italiani e francesi

de' – interiezione tipica del vernacolo pisano e livornese Altri progetti Wikizionario contiene il lemma di dizionario «de» Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 13 aprile 2023

