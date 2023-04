Dopo fa - Cruciverba

La Football Association Challenge Cup, meglio conosciuta come FA Cup (in italiano nota come Coppa d'Inghilterra), ufficialmente chiamata Emirates FA Cup per motivi di sponsorizzazione, è la principale coppa nazionale di calcio inglese, nonché la più antica competizione calcistica ufficiale al mondo, essendo stata istituita nel 1871.

Astronomia

Sol – in Latino ed altre lingue, la stella attorno alla quale ruota il sistema solare

– in Latino ed altre lingue, la stella attorno alla quale ruota il sistema solare Sol – giorno marziano medio

Chimica

Sol – stato colloidale di particelle solide in un liquido

Codici

SOL – codice nazionale del CIO delle Isole Salomone

– codice nazionale del CIO delle Isole Salomone SOL – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Solomon (Stati Uniti)

– codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Solomon (Stati Uniti) sol – codice ISO 639-3 della lingua solos

– codice ISO 639-3 della lingua solos SOL – codice ISO 3166-2:GB del Solihull (Regno Unito)

Economia

Sol – nome di diverse monete

– nome di diverse monete Sol de Oro – valuta del Perù con valore legale dal 1931 al 1985

– valuta del Perù con valore legale dal 1931 al 1985 Nuevo sol peruviano – valuta corrente del Perù in circolazione dal 1991

– valuta corrente del Perù in circolazione dal 1991 SOL S.p.A. – azienda italiana produttrice di gas per uso industriale e sanitario

Geografia

Sol – regione della Somalia

– regione della Somalia Costa del Sol – regione costiera sul Mar Mediterraneo (Spagna)

– regione costiera sul Mar Mediterraneo (Spagna) Fuente el Sol – comune della provincia di Valladolid (Spagna)

– comune della provincia di Valladolid (Spagna) Isla del Sol – isola maggiore del Lago Titicaca (Bolivia)

– isola maggiore del Lago Titicaca (Bolivia) Ponta do Sol – comune del distretto di Madera (Portogallo)

– comune del distretto di Madera (Portogallo) Sol – comune della Slovacchia nel distretto di Vranov nad Toplou

Linguistica

Sol – runa dell'alfabeto Fuþark recente

Mitologia

Sól – dea del Sole nella mitologia norrena

– dea del Sole nella mitologia norrena Sol Invictus – divinità romana equivalente a Elio nella mitologia greca

Trasporti

Sol – stazione della metropolitana di Madrid

Altro