Don, fondò la Piccola Opera della Divina Provvidenza - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Don, fondò la Piccola Opera della Divina Provvidenza. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : ORIONE

Significato/Curiosita : Don fondo la Piccola Opera della Divina Provvidenza La Piccola casa della Divina Provvidenza, più semplicemente conosciuta come il Cottolengo dal nome del suo fondatore san Giuseppe Benedetto Cottolengo, è un istituto di carità con sede principale nel quartiere Aurora a Torino. Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 13 aprile 2023

