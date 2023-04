Un dolce invernale - Cruciverba

Il sanguinaccio è una crema dolce a base di cioccolato fondente amaro, riconosciuto prodotto agroalimentare tradizionale in diverse regioni italiane. Viene tradizionalmente preparata nel periodo di Carnevale, insieme ad altri dolci caratteristici come le chiacchiere. Nell'alta val Tiberina in Umbria prende il nome di Meaccio.

Il panettone (in lombardo panetùn o panetòn, AFI : Questa è una trascrizione IPA della pronuncia. Vedere l'alfabeto fonetico internazionale.">/pana'to()/, Questa è una trascrizione IPA della pronuncia. Vedere l'alfabeto fonetico internazionale.">/pana'tu()/ , Questa è una trascrizione IPA della pronuncia. Vedere l'alfabeto fonetico internazionale.">/pane'tu()/ o Questa è una trascrizione IPA della pronuncia. Vedere l'alfabeto fonetico internazionale.">/pani'tu()/) è un tipo italiano di pane dolce e torta alla frutta, originario di Milano, solitamente preparato e gustato in occasione del periodo natalizio nell'Europa occidentale, meridionale e sud-orientale, ma anche in Sud America, Eritrea, Australia, Stati Uniti e Canada.