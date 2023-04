Dividere la stessa casa - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Dividere la stessa casa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : COABITARE

Significato/Curiosita : Dividere la stessa casa La terza e ultima stagione della serie televisiva La casa di carta, pubblicata da Netflix, rappresenta la quinta parte della serie, per un totale di 10 episodi. I primi 5 episodi sono stati resi disponibili a partire dal 3 settembre mentre i restanti 5 episodi dal 3 dicembre 2021. Ubi tu Gaius, ibi ego Gaia (anche in versione contratta: Ubi tu ibi ego) è una formula rituale delle nozze latine, con cui uno sposo e una sposa si promettono di amarsi di fronte a un flamine, e significa: "Dove tu sarai [Gaio], lì io sarò [Gaia]"; cioè, con una perifrasi, "ovunque tu sarai, io sarò". Con tale formula, nel rito solenne del matrimonio romano, la sposa si impegnava ad assumere il nome dello sposo e a coabitare con lui. Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 13 aprile 2023

