Dividere la corrispondenza - Cruciverba

Il Tempio Espiatorio della Sacra Famiglia (in spagnolo Templo Expiatorio de la Sagrada Familia; in catalano Temple Expiatori de la Sagrada Família) è una basilica minore spagnola di culto cattolico che si trova a Barcellona, capoluogo della Catalogna. Universalmente noto come Sagrada Familia, è un'opera architettonica il cui principale autore è Antoni Gaudí, che nel 1883 subentrò ai lavori di ...

Il triage ( AFI : Questa è una trascrizione IPA della pronuncia. Vedere l'alfabeto fonetico internazionale.">/tri'a/; termine francese che significa «cernita, smistamento») è un sistema utilizzato per selezionare i soggetti coinvolti in infortuni secondo classi di urgenza/emergenza crescenti, in base alla gravità delle lesioni riportate e del loro quadro clinico. Per estensione, la tecnica del triage, di competenza infermieristica, viene messa in opera ogni qualvolta è necessario smistare una serie di utenti che chiedono un servizio verso gli operatori opportuni.