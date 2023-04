Dietro di sé lascia solo rovine - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Dietro di sé lascia solo rovine. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 11 lettere : DISTRUTTORE

Significato/Curiosita : Dietro di se lascia solo rovine Ran ( lett. "guerra civile" o "rivolta") è un film del 1985 scritto e diretto da Akira Kurosawa, basato sulla tragedia di Shakespeare Re Lear. Informatica Distruttore – operazione nel campo della programmazione orientata agli oggetti Fumetti Distruttore – personaggio dei fumetti Marvel Comics

– personaggio dei fumetti Marvel Comics Distruttore – personaggio dei fumetti Timely Comics Nautica Distruttore – altro nome del cacciatorpediniere Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 13 aprile 2023

dietro; lascia; solo; rovine; Canta dietro l altare; Sono situate dietro il fronte; Il dittongo di dietro ; Come si chiama il passo di danza reso celebre da Michael Jackson, consistente nell andare indietro dando l illusione di camminare in avanti; L idraulico se li porta sempre dietro ; lascia l impronta; Si lascia a chi resta; Tracce lascia te sull acqua; lascia l amaro in bocca; I cumuli di stoppie lascia ti all aperto; solo pochi tennisti hanno vinto il Grande; Seguono il calcio, ma non solo ; Hanno solo la regina; Il ciclope ne ha uno solo ; Parla solo a gesti; rovine totali; Un grandioso complesso di rovine a Roma; Totali rovine ; rovine , vestigia; Semina lutti e rovine ;