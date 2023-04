Si dice di piano militare - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si dice di piano militare. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 10 lettere : STRATEGICO

Significato/Curiosita : Si dice di piano militare In geometria, si dice calotta sferica ciascuna delle parti in cui la superficie di una sfera è suddivisa da un piano secante. Se il piano secante passa per un diametro della sfera le due parti si dicono emisferi. Il volume compreso tra la calotta e il piano secante è detto segmento sferico. Il bombardamento strategico è una strategia militare di bombardamento aereo, genericamente contrapposta al bombardamento tattico, che prevede l'impiego di bombardieri a lungo raggio d'azione per sganciare grandi quantità di ordigni esplosivi, incendiari o nucleari su parti del territorio nemico molto dietro la linea del fronte, per minarne il morale, il sistema produttivo o le infrastrutture. Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 13 aprile 2023

Altre risposte alla domanda : Si dice di piano militare : dice; piano; militare; Si dice a chi ringrazia; Si dice incontrandosi; Riporta il nome del farmaco con il codice fiscale dell acquirente; Si dice puntando il dito; Si dice per orecchio; Il più elevato altopiano terrestre; Il presidente che promosse il piano Marshall; Celebri Variazioni per piano di Beethoven; Attori di primo piano ; Vasto altopiano asiatico; Nucleo militare ; Piccola e veloce imbarcazione usata in passato dalla marina militare ; Reato da Tribunale militare ; Ospedale militare di Roma; Un tipo di tuta militare ;