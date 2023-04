A destra guardando il nord - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: A destra guardando il nord. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : EST

Significato/Curiosita : A destra guardando il nord Broadway (Questa è una trascrizione IPA della pronuncia. Vedere l'alfabeto fonetico internazionale.">/'brdwe/) è una strada dello stato di New York. L'est è uno dei quattro punti o direzioni cardinali, è opposto all'ovest ed è perpendicolare a nord e sud. È sinonimo di «oriente» e «levante». Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 13 aprile 2023

