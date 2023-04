Fu re dei Visigoti - Cruciverba

Elenco dei re visigoti.

Alarico I, o Alarico dei Balti, noto anche come Flavio Alarico (Flavius Alaricus in latino, Alareiks in gotico; Isola di Peuce, 370 circa – Cosenza, 410), è stato re dei Visigoti dal 395 fino alla sua morte. Fu l'autore del celebre saccheggio di Roma del 410, dopo il quale morì improvvisamente mentre si dirigeva forse verso l'Africa.