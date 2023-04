Danno inizio alle ostilità - Cruciverba

La terza stagione della serie televisiva Mare fuori è stata distribuita in prima visione da RaiPlay: i primi sei episodi sono stati pubblicati il 1º febbraio 2023, e i rimanenti sei il 13 febbraio. Successivamente è stata trasmessa da Rai 2 dal 15 febbraio al 22 marzo 2023.

macOS (pronunciato in inglese come /mæk o s/) (/mæk o s tn/) è il sistema operativo sviluppato da Apple per i computer Macintosh. È nato nel 2001 per combinare le note caratteristiche dell'interfaccia utente dell'originario Mac OS Classic con l'architettura di un sistema operativo di derivazione UNIX della famiglia BSD.