Così sono le condoglianze più sincere - Cruciverba

Il massacro al Virginia Polytechnic Institute fu un fatto di cronaca nera accaduto lunedì 16 aprile 2007 nell'università Virginia Polytechnic Institute and State University, un importante complesso scolastico costituito da diversi edifici situato a Blacksburg nello stato della Virginia. Il massacro, il secondo più grave massacro scolastico nella storia degli Stati Uniti dopo il massacro della Bath School, ha privato della vita 33 persone (incluso l'omicida), mentre altre 29 hanno ...

Oggi sposi: sentite condoglianze (The War Between Men and Women) è un film del 1972 diretto da Melville Shavelson.