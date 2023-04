Il cortile alla spagnola - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il cortile alla spagnola. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : PATIO

Significato/Curiosita : Il cortile alla spagnola Barnyard - Il cortile (Barnyard) è un film d'animazione del 2006 diretto da Steve Oedekerk. La pellicola è realizzata in grafica computerizzata ed è prodotta dalla Nickelodeon e dalla Paramount Pictures nel 2006. Il film è uscito nelle sale americane il 4 agosto 2006 e in Italia il 23 febbraio 2007. La corte o cortile è uno spazio scoperto di un edificio, al fine di dargli maggior luce e aerazione. Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 13 aprile 2023

