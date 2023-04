Convincente in un processo - Cruciverba

Il termine garantismo indica una concezione politica che sostiene la tutela delle garanzie costituzionali del cittadino da possibili abusi da parte del potere pubblico.

Il brocardo "actore non probante, reus absolvitur" (letteralmente: 'se l'attore non fornisce le prove, il convenuto viene assolto') esprime un fondamentale principio giuridico in materia processuale, in virtù del quale colui che agisce in giudizio deve fornire le prove che stanno a fondamento del suo diritto; in caso contrario, la vittoria della lite sarà dell'altra parte (il convenuto nel processo civile).