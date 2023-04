La contrastano i separatisti - Cruciverba

Star Wars: Episodio II - L'attacco dei cloni (Star Wars: Episode II - Attack of the Clones) è un film del 2002 diretto da George Lucas. Scritto da Lucas con Jonathan Hales, è il quinto film della saga di Guerre stellari ad essere stato distribuito e il secondo della trilogia prequel. La pellicola ha come protagonisti Ewan McGregor, Hayden Christensen, Natalie Portman, Ian McDiarmid, Samuel L. Jackson, Christopher Lee, Anthony Daniels, Kenny Baker e Frank Oz.

Unione – nella teoria degli insiemi, operazione tra insiemi

– nella teoria degli insiemi, operazione tra insiemi Unione di più Stati sotto un'unica giurisdizione centralizzata (Confederazione) o in Unioni economiche e monetarie.

di più Stati sotto un'unica giurisdizione centralizzata (Confederazione) o in Unioni economiche e monetarie. L'Unione – coalizione del centrosinistra italiano fondata nel 2005

– coalizione del centrosinistra italiano fondata nel 2005 Unione personale – condizione di due stati separati e sovrani che condividono uno stesso Capo di Stato

– condizione di due stati separati e sovrani che condividono uno stesso Capo di Stato Unione – fazione della Guerra di secessione americana del 1861-65

– fazione della Guerra di secessione americana del 1861-65 Unione – modo di acquisto della proprietà a titolo originario

– modo di acquisto della proprietà a titolo originario Unione – altro nome con cui viene chiamata, dai tifosi, la Triestina, squadra di calcio fondata nel 1918

– altro nome con cui viene chiamata, dai tifosi, la Triestina, squadra di calcio fondata nel 1918 Unione – nell'organo

– nell'organo Unione civile – forma di convivenza che aspira al riconoscimento di diritti simili a quelli del matrimonio.

