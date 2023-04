Contento, festoso - Cruciverba

L'ingresso di Gesù a Gerusalemme è un evento della vita di Gesù descritto da tutti i quattro vangeli canonici: Matteo 21,1-11, Marco 11,1-11, Luca 19,28-44 e Giovanni 12,12-19; precede di alcuni giorni l'inizio della Passione.

Gioiosa Ionica o Gioiosa Jonica ('A Gejusa in calabrese, Geliosa in greco-calabro) è un comune italiano di 6 712 abitanti della città metropolitana di Reggio Calabria in Calabria.