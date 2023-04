Contenitore di cartone per il latte - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Contenitore di cartone per il latte. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : TETRAPAK

Significato/Curiosita : Contenitore di cartone per il latte Tetra Pak è un'azienda multinazionale che produce sistemi integrati per il trattamento e il confezionamento di alimenti. Fondata nel 1951 a Lund, in Svezia, da Ruben Rausing e Erik Wallenberg, l’azienda fa parte del gruppo Tetra Laval. Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 13 aprile 2023

