Contatto in alto loco - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Contatto in alto loco. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : ENTRATURA

Significato/Curiosita : Contatto in alto loco L'espressione latina In alto loco, tradotta letteralmente, significa in luogo alto. L'Autoritratto entro uno specchio convesso è un dipinto a olio su tavola convessa (diametro 24,4 cm) del Parmigianino, databile al 1524 circa e conservato nel Kunsthistorisches Museum di Vienna. Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 13 aprile 2023

Altre risposte alla domanda : Contatto in alto loco : contatto; alto; loco; Escursionista che vive a contatto con la Natura; Come certe lenti a contatto ; Mettere in contatto ; La struttura aziendale a contatto con il pubblico; Lavorano a stretto contatto con i detenuti; Prende lavori in appalto ; Un salto nel pattinaggio; Ha un alto incarico nel giornale; Alberi di alto fusto; Una valle alto atesina; Lo sono streptococchi e stafiloco cchi; Fumava nelle loco motive; La loco motiva dell Ottocento; Il pistone della loco motiva; In loco ; Cerca altre Definizioni