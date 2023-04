Consuma poca benzina - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Consuma poca benzina. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 10 lettere : UTILITARIA

Significato/Curiosita : Consuma poca benzina La Fiat 500L è un'automobile prodotta dalla casa automobilistica italiana Fiat dal 2012 al 2022. Si tratta di un modello che, all'interno del gruppo Fiat, raccoglie sia l'eredità di vetture come Fiat Idea e Lancia Musa (500L) nonché della Multipla (500L Living), sia la filosofia dell'azienda italiana di creare una vera e propria famiglia di vetture derivate, da un punto di vista d'immagine, dalla 500 del 2007. L'utilitaria è un tipo di autovettura, caratterizzata da dimensioni e dotazioni essenziali, progettato per assolvere le più correnti funzioni pratiche del trasporto promiscuo o alternato di persone e cose. Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 13 aprile 2023

